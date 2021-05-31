2021/05/31 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن دخول امتحان البكالوريا للصفوف المنتهية أصبح شاملاً للطلبة لأنه شمل الراسبين بثلاث مواد واستثنى من لم يحضروا نهائياً للدوام.وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول شامل للصفوف المنتهية المركز الخبري الوطني.

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