2021/05/31 | 18:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال مسؤول في وزارة التربية، الاثنين، إن دخول امتحان “البكالوريا” للصفوف المنتهية أصبح بحكم الشامل، لأنه شمل الطلبة الراسبين بثلاث مواد، واستثنى من لم يحضروا الامتحان نهائياً.واوضح وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، إن “قرار وزارة التربية بدخول طلبة المراحل المنتهية الراسبين بثلاث مواد مع إعطاء عشر درجات، يعني أن الدخول شامل”.وأضاف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح بشأن الدخول الشامل للصفوف المنتهية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح بشأن الدخول الشامل للصفوف المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).