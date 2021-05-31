الموقف الوبائي في العراق: ارتفاع لعدّاد الإصابات

2021/05/31 | 18:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 1.2 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 31 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 4200 إصابة، و24 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل نحو 5 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 68 ألف شخص، بينهم 411 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16375 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 594 ألف شخص.

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