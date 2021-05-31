مقترح برلماني لاجتماع طارئ بشأن رواتب الحماية الاجتماعية 

2021/05/31 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الاثنين، عن تقديمها مقترحاً بعقد اجتماع طارئ لوضع حلول بشأن رواتب الحماية الاجتماعية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صحفي، إن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة النائب رعد الدهلكي وحضور أعضاء اللجنة النائب حسين عرب واسعد العبادي وستار العتابي وكاوه محمد وانسجام الغراوي ونهلة الراوي استضافت وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمديرين العامين في الوزارة لمناقش موضوع شمول راتب الرعاية الاجتماعية ضمن تخصيصات الوزارة في موازنة 2021”.

وأضاف البيان، أن “رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي رأى بأهمية تقديم تقرير مفصل من قبل العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص راتب شمول الرعاية الاجتماعية”، لافتا الى أن “اللجنة اقترحت اقامة اجتماع طارئ مع رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية ووزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية لوضع حل لراتب الشمول بالحماية الاجتماعية”.

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