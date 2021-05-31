سيناتور أمريكي: إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا

2021/05/31 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن “إسرائيل هي عيون وآذان أمريكا”، معتبرا أن “لا أحد يفعل أكثر من إسرائيل لحماية أمريكا من الإسلام المتطرف”.وفي تصريح من تل أبيب بعد لقائه […]

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