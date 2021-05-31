2021/05/31 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المالية مع محافظ بغداد ونائبه حول مشاريع المحافظة، مشيرة الى ضرورة ان تكون بغداد بمستوى تاريخها وحضارتها.واكدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع محافظ بغداد المركز الخبري الوطني.

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