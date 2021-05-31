القانونية النيابية: لم نناقش حتى الآن موعد انتخابات مجالس المحافظات

2021/05/31 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عدم مناقشة تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما كشفت عن أسباب الخلاف حول الانتخابات المحلية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أراء داخل مجلس النواب حول موعد انتخابات مجالس المحافظات حيث إن البعض يقترح أن تكون مع مجلس النواب أو بعده".

وأوضح أن "اللجنة القانونية لم تناقش أو تحسم موضوع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "الخلاف حول انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت، في وقت سابق، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.

وقال بيان صادر عنها، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية/ 2019 في 2 أيار 2021 والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية".

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