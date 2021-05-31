2021/05/31 | 18:39 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 06:21 مساءً

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التربية توضح موقفها من الدخول الشامل للصفوف المنتهية

أكدت وزارة التربية، الاثنين، أن دخول امتحان البكالوريا للصفوف المنتهية أصبح شاملاً للطلبة لأنه شمل الراسبين بثلاث مواد واستثنى من لم يحضروا نهائياً للدوام.



وقال وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قرار وزارة التربية بدخول طلبة المراحل المنتهية الراسبين بثلاث مواد مع إعطاء عشر درجات، يعني أن الدخول شامل".



وأضاف القيسي، أن "الطلبة الذين لم يدخلوا بكالوريا هم الطلبة الذين لم يحضروا نهائياً، ونسبة دخول الطلبة لهذا العام عالية جدا".



وفي وقت سابق، استبعدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، اتخاذ قرار بالدخول الشامل للمراحل المنتهية، فيما أكدت أن الامتحانات ستجرى في الجامعات.



وحددت وزارة التربية في الـ27 من أيار الحالي، موعد امتحانات الصفوف المنتهية حيث ستكون امتحانات السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021

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