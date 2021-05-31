قلق وتوتر سياسي.. لجنة مختصة توضح بشأن إقالة حكومة الكاظمي

2021/05/31 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي النيابية، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، وجود توجه سياسي لاقالة حكومة مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى ان التدخلات الخارجية تعمل على خلق قلق وتوتر سياسي بهدف اضعاف الحكومة العراقية.

وقال الحمامي، في تصريح لـNRT اليوم، (31 ايار 2021)، انه "لا يوجد أي توجه سياسي لاقالة حكومة الكاظمي في الوقت الحاضر"، لافتا ان "مايجري هو وجود قلق وتوتر سياسي بسبب التدخلات الخارجية التي يتعرض لها العراق وعدد من البلدان العربية".

وأضاف، ان "بلدان عربية مستقرة تعمل على زعزعة الاستقرار في البلدان غير المستقرة ومنها العراق بهدف اضعاف حكومة الكاظمي".

وفي سياق الاستجوابات البرلمانية، اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، مماطلة رئاسة البرلمان لإستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، كاشفة عن وجود جهات تدفع بعدم استجوابهم.

وقالت جودت في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (31 ايار 2021)، انه "في البداية طالب مجلس النواب بإستجواب وزير النفط، وقامة رئاسة البرلمان برفع كتاب بهذا الشأن"، لكن حين طالبنا بإستجواب وزير المالية لم يسمعنا احد".

واضافت، "يبدو ان الرئاسة لا ترغب بإستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، حتى انه عند مجيء محافظ البنك المركزي، لم تعقد جلسة البرلمان".

واوضحت، ان "رئاسة البرلمان لا تسمعنا حين يتعلق الامر بإستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي".

وتابعت، ان "احد الاخوة وجه لنا سؤالا بشأن استجواب رئيس هيئة الاتصالات على الخويلدي التابع لتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وسحب الثقة منه لعدم الاقتناع باجوبته، لكن الكتل التي تقف وراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هي نفسها اتفقت مع رئاسة البرلمان لمنع استجوابهما".

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