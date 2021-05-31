الاقتصاد النيابية لـNRT : هذه الجهات تعارض استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

2021/05/31 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاثنين، عن مماطلة رئاسة البرلمان لإستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، كاشفة عن وجود جهات تدفع بعدم استجوابهم.

وقالت جودت في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (31 ايار 2021)، انه "في البداية طالب مجلس النواب بإستجواب وزير النفط، وقامت رئاسة البرلمان برفع كتاب بهذا الشأن"، لكن حين طالبنا بإستجواب وزير المالية علي عبدالامير علاوي لم يسمعنا احد".

واضافت، "يبدو ان الرئاسة لا ترغب بإستجواب وزير المالية و محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، حتى انه عند مجيء محافظ البنك المركزي، لم تعقد جلسة البرلمان".

واوضحت، ان "رئاسة البرلمان لا تسمعنا حين يتعلق الامر بإستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي".

وتابعت، ان"احد الاخوة وجه لنا سؤالا بشأن استجواب رئيس هيئة الاتصالات على الخويلدي التابع لتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وسحب الثقة منه لعدم الاقتناع بأجوبته، لكن الكتل التي تقف وراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هي نفسها اتفقت مع رئاسة البرلمان لمنع استجوابهما".

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