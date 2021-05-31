2021/05/31 | 18:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت وزارة الزراعة، الاثنين، اجتماعاَ تداولياَ لمناقشة معوقات تحليل عطاءات البنك الدولي براسة المستشار رائد الحداد وحضور اعضاء لجنة تحليل العطاءات وفريق البنك الدولي برئاسة سلام محمد رضا.وذكرت في بيان، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بدراسة تحليل عطاءات البنك الدولي من اجل تنفيذ المشاريع في المناطق المحررة، ولمعرفة الفروقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تجتمع بشأن معوقات تحليل عطاءات البنك الدولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تجتمع بشأن معوقات تحليل عطاءات البنك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).