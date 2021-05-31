آلاف من الروهينغا يحتجون على ظروف عيشهم في جزيرة ببنغلادش

2021/05/31 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك عدة آلاف من إثنية الروهينغا، الاثنين، في تظاهرة تخللتها أعمال شغب احتجاجا على ظروف عيشهم في جزيرة معرضة للأعاصير قبالة بنغلادش نقلوا إليها من مخيمات واسعة على البر الرئيسي، على ما ذكرت الشرطة.

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