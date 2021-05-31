2021/05/31 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت شركة اكسون موبيل، رغبتها في زيادة حجم التعاون الثنائي في مجال الطاقة مع العراق، بالرغم انها قررت الخروج من العراق عبر بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزير النفط احسان عبد الجبار، التقى اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس شركة اكسون موبيل.

وأكد وزير النفط، احسان عبد الجبار إسماعيل، أن العراق يسعى إلى توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة.

وأضاف اسماعيل، ان "العراق يسعى الى توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة وهي الان تعد من اولويات الوزارة ، معبراً عن امله في ان تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيداً من تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تعزز من فرص التنمية المستدامة للعراق".

فيما عبر النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل، عن امله "في زيادة حجم التعاون الثنائي في مجالات عديدة ومنها قطاع الطاقة والبنى التحتية".

ولم يشر البيان الصحفي الصادر عن وزارة النفط إلى أي تفاصيل حول بيع حصة شركة اكسون موبيل، خصوصا في ظل رغبة صينية بشراء الحصة.

وكان وزير النفط، احسان عبد الجبار، قال في مؤتمر صحفي عقد 3 أيار 2021، إن الوزارة تبحث استحواذ نفط البصرة على “حصة إكسون في غرب القرنة 1 وقيادة المشروع، كما حدث مع مجنون".

كان العراق قال الشهر الماضي إن إكسون موبيل تريد بيع 32.7 بالمئة في حقل غرب القرنة 1، وإن وزارة النفط شرعت في مناقشات مع شركات نفط أمريكية بشأن صفقة محتملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار انسحابها من العراق.. نائب رئيس اكسون موبيل في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار انسحابها من العراق.. نائب رئيس اكسون موبيل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).