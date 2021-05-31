وزير النفط: العراق يسعى لتوفير فرص استثمارية بقطاعات الغاز والطاقة النظيفة

2021/05/31 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، سعي العراق لتوفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة.ووفقاً بيان المكتب الاعلامي لوزارة النفط فإن الوزير استقبل النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل، …

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