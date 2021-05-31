الصناعة العراقية تحيل عدد من المصانع للاستثمار وتكشف عن إجراءاتها بملف السكراب

2021/05/31 | 18:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ، اليوم الإثنين، عن إحالة عدد من المصانع للاستثمار بهدف تحديثها، فيما كشفت عن إجراءاتها بشأن ملف السكراب.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الصناعة …

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