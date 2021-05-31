2021/05/31 | 18:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال السفير اليوناني في بغداد ليو فونيسيوس، الاثنين، أن وفدا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورجال الاعمال سيزور العراق خلال شهر تموز القادم.

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وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية العراقي، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، أن "سفير اليونان في بغداد أكد ان زيارته لمقر الاتحاد هي للتهيئة والاعداد لزيارة وفد يوناني اقتصادي كبير يضم نخبة من رجال الاعمال، بصحبة رئيس وزراء اليونان والذي سيحل ضيفا على العراق بدعوة كريمه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال تموز القادم".

وأضاف البيان أن "السفير ليو نيداس كونتو فونيسيوس أكد أن لقائه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري وفريق عمل الاتحاد كان لقاء مثمرا وناجحا، وهم على اتم الاستعداد والتعاون في توثيق العلاقات التجارية بين بلدين وتهيئة أرضية خصبة لمناقشة ملفات التعاون التجاري وتبادل السلع والبضائع".

وقال الزهيري، الذي استقبل السفير، إن "زيارة السفير هو للاعداد وللتحضير لزيارة رئيس الوزراء اليوناني للعراق وللملتقى الاقتصادي الكبير القادم والذي سيظم اكثر من اربعين رجل اعمال يوناني وهي بادرة تؤكد ان الاجواء مهيئة وان هناك بيئة خصبة لدخول الشركات الاجنبية، وهو مكسب كبير ان دول العالم تبادر لفتح افاق جديدة معنا وان العراق بلد غني بثرواتة البشرية وامكانيتة الاقتصادية".

وتابع، "نتمنى من الدول الاوروبية المعروفة ان يكون لديها الرغبة في الاستثمار والعمل ونقل الصورة الايجابية والمشرقة عن العراق بدلا من الصورة الضبابية، وان دورنا كاتحاد غرف تجارية هو السعي لإدامة زخم هذه العلاقات وتمتينها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان تتهيأ لتعاون اقتصادي واستثماري مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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