2021/05/31 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن التحالف الدولي، اليوم الاثنين، تسليمه ذخيرة وأسلحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار، إلى وزارة الداخلية العراقية، موضحا ان هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش.وذكر التحالف، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لدعم العراق امنيا..



التحالف الدولي يسلم ذخيرة وأسلحة للداخلية العراقية المركز الخبري الوطني.

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