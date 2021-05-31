كتلة الديمقراطي الكردستاني تدعو بغداد إلى إتخاذ موقف واضح من الخروقات التركية

2021/05/31 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات التركية على أراضي الإقليم.

وطالبت الكتلة عبر بيان لها كلا من تركيا وحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة الى حل المشكلات بينهما داخل الأراضي التركية، مبينة ان العمليات العسكرية للجيش التركي جلبت الدمار والموت للمدنيين العزل، وتسببت في هدم القرى وتدمير البيئة، في حين طالب البيان تركيا بعدم جعل الأبرياء ضحية للنزاع والعمليات العسكرية.

وكانت مصادر محلية في إقليم كردستان قد أكدت ان عددا من القرى الحدودية قد تم اخلاؤها نتيجة تزايد عمليات القصف التركي، في وقت تناقل ناشطون صورا تظهر قيام القوات التركية بقطع أشجار الغابات ونقلها الى داخل تركيا.

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