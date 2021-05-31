مدرب الميناء: نسعى لتجاوز أزماتنا أمام الشرطة

2021/05/31 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدرب الميناء، أحمد رحيم، اليوم الاثنين، إن فريقهيركز على تخطي الشرطة، في الرابع من الشهر المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العراق.

وأوضح رحيم، في تصريحات خاصة لـ(كووورة): “الميناء رغم الأزمة المالية التي يعاني منها، جراء تقليص موازنة النادي، يتطلع لعبور حاجز الشرطة، وعلينا التفكير في الفوز لا غير، رغم أن المنافس واحد من أكبر الأندية محليا”.

وأضاف: “سيغيب عنا المحترفان، الكاميروني جونيور أمباي والسنغالي وإدريسا نيانج، حيث غادرا أثناء توقف منافسات الدوري لزيارة عائلتيهما، ويسعى النادي لتأمين تأشيرات دخولهما مجددا”.

وأردف: “الشرطة من الفرق الكبيرة، ولن يتأثر بغياب لاعبي المنتخب، في ظل وجود دكة بدلاء غنية، حيث أن أغلب لاعبيه من نجوم الدوري، وبالتالي المهمة ليست سهلة علينا”.

يشار إلى أن الميناء تأهل إلى ربع نهائي كأس العراق، بعد انسحاب فريق نوروز وعدم حضوره المباراة، ليعد الأول فائزا بثلاثة أهداف دون رد، بقرار إداري.

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