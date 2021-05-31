صبيح: نطمح لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العراق

2021/05/31 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب حراس مرمى نفط البصرة أكرم صبيح، أن الجهاز الفني للفريق، يطمح لتحقيق إنجاز غير مسبوق للنادي في بلوغ نصف نهائي كأس العراق.

وقال صبيح في تصريحات: “مواجهة الكرخ يوم الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس العراق، تعد فرصة لفريقنا لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في بلوغ نصف النهائي ومن ثم التخطيط للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة”.

وأضاف: “الكرخ فريق صعب جدا في ملعبه، ويقوده جهاز فني محنك بقيادة المدرب ثائر أحمد، ومجموعة شبابية تتمتع بحيوية عالية واندفاع كبير وبالتالي المهمة لم تكن سهلة على الفريقين”.

وتابع: “فريقنا لأول مرة سيلعب بصفوف مكتملة هذا الموسم، ونأمل لاستثمار اكتمال خطوط اللعب دون غيابات لتكون هناك فرصة للمدرب عماد عودة للمناورة بالبدلاء أثناء المباراة”.

يشار إلى أن نفط البصرة تجاوز القاسم في ثمن النهائي بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي.

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