القانونية النيابية: لا يوجد اي طلب لتأجيل الانتخابات

2021/05/31 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو في اللجنة القانونية النيابية ان الحديث عن تأجيل الانتخابات هو فقط في وسائل الاعلام.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، ان الحديث عن تأجيل الانتخابات هو فقط في وسائل الاعلام، مؤكدة انه لم يتم تقديم اي طلب رسمي من الكتل النيابية بتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 10/10/2021.

واضافت النائبة الماس فاضل ان على الحكومة الاتحادية توفير الأمن والامان وتهيئة الارضية المناسبة لاجراء الانتخابات، مشددة على انه بعد التوترات الامنية الاخيرة في بغداد، بات هناك حديث عن تأجيل الانتخابات لكنه ليس برسمي.

وعن اجراء اي تعديلات على قانون الانتخابات، اوضحت النائبة الماس فاضل ان القانون شُرِع واللجنة القانونية لم تتلق اي طلب من اي كتلة نيابية لاجراء التعديل على القانون.

PUKmedia / خاص

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