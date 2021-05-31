نقل بطولة كوبا اميركا من الارجنتين الى البرازيل.. لهذا السبب

2021/05/31 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الاثنين، عن نقل منافسات كأس كوبا أميركا إلى البرازيل ليبث الحياة في البطولة المقرر انطلاقها في 13 حزيران المقبل.

واستبعد "كونميبول" الأرجنتين من استضافة البطولة قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها في ظل معاناتها من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تم سحب التنظيم من كولومبيا في وقت سابق من الشهر الجاري نظراً لحالات الاحتجاجات المتزايدة تجاه الحكومة.

وقال الاتحاد الأميركي الجنوبي في حسابه على تويتر، انه "ستقام كأس أمريكا الجنوبية 2021 في البرازيل، تم تأكيد موعد انطلاق البطولة ونهايتها"، وذلك بعد ساعات من قرار الأرجنتين التخلي عن استضافتها بسبب فيروس كورونا، عقب عشرة أيام من انسحاب شريكتها كولومبيا".

ومن المقرر أن يعلن الـ"كونميبول" خلال الساعات المقبلة عن أماكن ومواعيد المباريات المختلفة في البرازيل التي استضافت النسخة الأخيرة من البطولة في عام 2019 وتوجت بلقبها.

وكانت البرازيل قد نظمت النسخة الأخيرة من البطولة عام 2019، والتي فازت بلقبها عقب تجاوز بيرو في المباراة النهائية.

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