التحالف الدولي يقدم معدات عسكرية لجهاز مكافحة الارهاب

2021/05/31 | 19:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي تسليم اسلحة وذخائر الى وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للتحالف ان "المقر الرئيس لمديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، تسلم ذخيرة وأسلحة تقدر بـ (2930410) دولارات أمريكية، أي ما يقارب 3 ملايين دولار امريكي من قوات التحالف قوة المهام المشتركة- عملية العزم الصلب CJTFOIR".

وأضاف البيان أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب"، مشيرا إلى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

PUKmedia

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