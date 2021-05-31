تونس تمر بـ

2021/05/31 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبوسي، إن البلاد تمر بأزمة مالية خانقة، وستجد نفسها انطلاقا من شهر يوليو القادم مطالبة بتوفير ألف مليون دولار لتمويل الميزانية .

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