2021/05/31 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، طالب الحسيني، اليوم الاثنين، مع سفير أنقرة في بغداد، موضوع الربط السككي مع تركيا، مشدداً على أهمية التعاون المشترك. وقال الحسيني بحسب بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وتركيا يبحثان موضوع الربط السككي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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