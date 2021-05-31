2021/05/31 | 19:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، الاثنين، ضرورة حماية النساء والاطفال من الانتهاكات المتعددة التي تحصل في العراق، معتبرا أن التنمر ضد النساء والاطفال انتهاك صارخ لحقوق الانسان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الغراوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، إن "العديد من النساء والاطفال يتعرضون يوميا للتنمر في الوزارات ومؤسسات الدولة وفي المدارس والجامعات وفي المجتمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التعليم الالكتروني وفي داخل الاسرة".

وبين الغراوي أن "صور التنمر تكون اما بالاهانة والحط من الكرامة الانسانية على اُسس طائفية وعرقية وتمييزية، وعلى اساس اللون واللغة والديانة والمعتقد، اضافة الى شيوع الابتزاز الالكتروني واستغلال الاطفال والنساء والاتجار بهم اضافة الى العنف الاسري والتنمر الذي يتعرضن له المرشحات في الانتخابات".

وتابع، "كون التنمر اصبح ظاهرة خطرة تهدد الامن الانساني لشرائح مهمة في المجتمع، فاننا نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية النساء والاطفال من التنمر ومطالبة مجلس القضاء بتشديد العقوبات على من يقوم بالتنمر واعتبارها من الجرائم الماسة بامن الاسرة والمجتمع ومطالبة مجلس النواب الاسراع في تشريع قانوني العنف الاسري وحماية الطفل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تطالب الحكومة بإجراءات ’عاجلة’ لحماية النساء والأطفال من ’التنمّر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تطالب الحكومة بإجراءات ’عاجلة’ لحماية النساء والأطفال من ’التنمّر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).