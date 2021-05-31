برلماني يكشف حقيقة التوجّه نحو تشريع قانون جديد للعفو العام

2021/05/31 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر، اليوم الإثنين، عن حقيقة وجود توجه برلماني نحو تشريع قانون جديد للعفو العام خلال المدة المقبلة.

وقال خدر في تصريح صحفي، ان “الأنباء التي تحدثت عن وجود حراك برلماني يهدف الى تشريع قانون جديد للعفو العام، من أجل إطلاق سراح وجبة جديدة من المعتقلين، خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة”.

واضاف خدر، أن “أروقة مجلس النواب العراقي، لم تشهد هكذا طرح سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وما نشر مجرد حديث في مواقع التواصل الاجتماعي”.

واكد أن “هكذا طرح ربما له أهداف وغايات معينة، وغير مستبعد البعدان السياسي والانتخابي لنشر هكذا أنباء غير صحيحة”.

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