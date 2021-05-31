مواعيد وتوقيتات مباريات منتخب شباب العراق في البطولة العربية

2021/05/31 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يفتتح منتخب العراق للشباب بكرة القدم، مبارياته في بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في مصر في 20 من حزيران المقبل، بمواجهة منتخب جزر القمر يوم الاثنين الموافق (21/6/2021) في الساعة السابعة مساءً.

وقال مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، في تصريح صحفي، ان "المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 حزيران، سيلاقي فيها نظيره المنتخب اللبناني في التوقيت نفسه، مشيرا الى ان منتخبنا سوف يختتم مبارياته في مجموعته بمواجهة منافسه السنغالي حامل لقب النسخة الماضية، يوم الأحد الموافق 27 حزيران في الساعة الرابعة عصراً".

يذكر ان نظام البطولة يقضي بتأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

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