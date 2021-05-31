تقديرات رسمية: عدد سكان السعودية يتخطى 35 مليون نسمة

2021/05/31 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقديرات سعودية أولية رسمية، عن ارتفاع عدد سكان السعودية من مواطنين ومقيمين بنسبة 2.3% خلال عام، ليبلغ 35.01 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة منتصف 2019.

وأشارت البيانات إلى أن الذكور يشكلون نحو 58% من السكان بـ20.23 مليون نسمة، في حين أن الإناث يشكلون نحو 42% وعددهن 14.78 مليون نسمة.

ووفق البيانات، ارتفع عدد الذكور 2.5% خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1% (302.9 ألف نسمة)، وفق ما نشرته اليوم "الاقتصادية".

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