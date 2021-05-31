ما حقيقة وصول موجة حر قاسية إلى العراق هذا الأسبوع

2021/05/31 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوضحت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حقيقة التوقعات بوصول موجة حر قاسية إلى العراق هذا الأسبوع، فيما طرحت توقعاتها بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة.وقال مدير إعلام الهيأة، عامر الجابري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، لم يصدر أية تقارير إلى الآن تشير الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "الهيأة عادة تصدر تقارير استباقية قبل ارتفاع درجات الحرارة وتنوه عن ذلك".وأوضح الجابري، أنه "حتى الآن يسير ارتفاع درجات الحرارة بشكل طبيعي، والدرجات في كل يوم معادلة لليوم السابق أو تشهد ارتفاعاً بمعدل درجة إلى درجتين".وأضاف: "نوهنا قبل اسبوع بأن العراق سيتأثر بالمنخفض الحراري الموسمي والذي سيتشكل على الأراضي الهندية كما في كل عام، ويمر على بلاد الشام وثم شبه الجزيرة العربية ومن ثم يمر على باقي البلدان، وهو ما حدث العام الماضي في المناطق الجنوبية والتي تأثرت بالمنخفض وارتفعت الدرجات فيها الى 50 درجة مئوية".ولفت إلى أنه "درجات الحرارة وكما نوهت الهيأة سابقاً، ستصل خلال هذه الفترة الى 48 درجة مئوية"، مشيراً إلى أن "محافظة البصرة سجلت أمس، 48 درجة مئوية، والعاصمة بغداد 46 درجة مئوية، والنجف الأشرف 46 درجة مئوية، لكن اليوم انخفضت الدرجة في البصرة بمعدل درجة إلى درجتين مئوية، أضافة إلى انخفاضها في بغداد والنجف الأشرف ايضاً".وأكد، أن "درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً بشكل متفاوت"، مؤكداً أن "العراق دخل موسم الصيف، وبالتالي سيمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بدءاً من حزيران، بارتفاع في درجات الحرارة، ومن ثم بعدها سيكون الانخفاض تدريجيا".وبشأن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من تنبؤات، قال الجابري، إن "صفحات التواصل الاجتماعي تنشر تنبؤات وتتسبب في انتشارها ما يحدث تشويهاً للحقيقة على المواطن"، مؤكداً أن "الاخبار الصحيحة حتى الآن هي عدم صدور أي تقارير بارتفاع درجات الحرارة الى مستوى 50 مئوية".وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تنبؤات تشير إلى وصول موجة حر قاسية إلى العراق سترتفع خلالها درجات الحرارة الى أكثر من 50 درجة مئوية.

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