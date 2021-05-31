ماليزيا تكشف عن حزمة مساعدات بقيمة 9.7 مليارات دولار للأفراد والشركات

2021/05/31 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت ماليزيا، اليوم الاثنين، النقاب عن حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار رينجت (9.7 مليارات دولار) لمساعدة الأفراد والشركات، أثناء فترة الإغلاق الذي سيتم فرضه على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، والذي من المقرر أن يبدأ غدا الثلاثاء.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، قوله في خطاب تم بثه على شاشات التلفزيون اليوم الاثنين، إن الخطة تتضمن الضخ المالي لمبلغ 5 مليارات رينجت ابتداءً.وقال ياسين إن "الحزمة تهدف إلى تعزيز قدرة الرعاية الصحية في البلاد، ودعم الشركات".وكانت السلطات الصحية في ماليزيا أعلنت أمس الأحد تسجيل 6999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حيث ذكرت وكالة برناما الماليزية للأنباء أن ولاية سيلانجور كانت الاعلى تسجيلا لحالات إصابة، بعدد إصابات يصل إلى 2477 حالة.وكانت ماليزيا قد سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس أمس الاول السبت، بواقع 9020 حالة.

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