اقليم كوردستان والمالية الاتحادية يبحثان تنفيذ الموازنة

2021/05/31 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار الحوارات التي يجريها وفد اقليم كوردستان الذي يرأسه قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء الاقليم، اجتمع بعد ظهر اليوم الاثنين 31/5/2021، وزير المالية في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب مع وزير المالية الاتحادي علي علاوي في العاصمة بغداد.

وفي الاجتماع الذي حضره خالد شواني، وعبدالحكيم خسرو وسمير هورامي، جرى بحث آلية تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وما يقع على عاتق كل من وزارة المالية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، حيث ابدى الجانبان استعدادهما لتنفيذ القانون.

هذا ومن المقرر عقد اجتماع اخر مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لبحث ملف النفط واعداد تقرير مشترك يتم تسليمه لوزارة المالية الاتحادية.

هذا وكان وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان وبرئاسة قوباد طالباني قد وصل العاصمة الاتحادية بغداد مساء امس الاحد، للحوار مع الحكومة الاتحادية لوضع آلية لتنفيذ قانون الموازنة 2021.

PUKmedia / خاص

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