برلمان كوردستان والامم المتحدة يبحثان تشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش

2021/05/31 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مستشارو برلمان كوردستان اجتماعا مع فريق التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش اليوم الاثنين، وذلك باشراف من رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق.

حضر الاجتماع كل من فالا فريد وزير الاقليم لشؤون البرلمان، وديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، وكريستوفر كوسنيل كبير مستشاري الفريق الاممي، وعباس فتاح نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، حيث جرى بحث تشكيل محكمة خاصة بجرائم تنظيم داعش في اقليم كوردستان.

وقالت ريواز فائق رئيس برلمان كوردستان خلال الاجتماع ان مشروع قانون تشكيل المحكمة الخاصة بجرائم داعش والذي قدمته حكومة الاقليم للبرلمان ذو بعد دولي، لذلك ارتأينا ان تكون الامور واضحة امامنا فيما يتعلق بدعم المجتمع الدولي لهذه المحكمة، مشيرة الى ان لدى البرلمان بعض التساؤلات ويريد ان يسمع ما يقوله بعض المسؤولون بشأن مشروع القانون.

من جانبه سلط كريستوفر كوسنيل كبير مستشاري الفريق الاممي الضوء على الجوانب القانونية للمشروع على مستوى اقليم كوردستان والعراق وعلى المستوى الدولي.

من جانب آخر استعرض كل من عباس فتاح نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية البرلمانية ومستشاري البرلمان ابعاد القانون وتمت مناقشتها مع كريستوفر كوسنيل الذي اجاب عن استفساراتهم.

PUKmedia

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