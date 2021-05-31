هل تحب صدام حسين ؟

2021/05/31 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا تعني الإجابة على سؤال من نوع: هل تُحِب صدّامَ حسين ؟ السؤال قد يبدو ساذجا من جهة، وشخصي ـ بدرجة ما ـ من جهة أخرى.

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