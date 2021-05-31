2021/05/31 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة"إن كل فيلسوف يتحمل مسؤولية رؤية وجهة نظره من وجهة نظر إشكالية قدر الإمكان، معترفًا بإمكانية الخطأ.



لكنه يتبنى أيضًا وجهة النظر القائلة بأنه في أي مقارنة للآراء فلسفيًا، يجب أن نقارن من وجهة نظر معينة ولا توجد أرضية محايدة و تصبح في النهاية الفلسفة المقارنة مقارنة المقارنات." ألاسدير ماكنتايرالفلسفة المقارنة - تسمى أحيانًا "الفلسفة عبر الثقافات" - هي حقل فرعي من الفلسفة يعمل فيه الفلا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راهنية الفلسفة المقارنة وآفاقها - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راهنية الفلسفة المقارنة وآفاقها - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).