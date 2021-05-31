2021/05/31 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد ،اليوم الاثنين، من القاء القبض على قاتل ولده في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان" المجرم الذي قتل ولده في منطقة السيدية بعد هروبه الى اقليم كردستان في قبضة المكافحة".وكان شخص في مدينة السيدية ببغداد اقدم على قتل ولده ولاذ هارباً الى اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد .. قاتل ولده في قبضة العدالة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد .. قاتل ولده في قبضة العدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).