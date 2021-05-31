نقابة الأطباء في المثنى تقرر الإضراب العام وتقدم 3 مطالب

2021/05/31 | 19:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت نقابة الاطباء في محافظة المثنى، الاثنين، 3 قرارات من بينها غلق العيادات الطبية الخاصة في عموم المحافظة، وذلك على خلفية اتهامات المحافظ أحمد منفي للكوادر الطبية، فيما دعت نقابة اطباء العراق والحكومة للتدخل السريع.

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وذكر بيان اجتماع نقابة أطباء المثنى، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، أن "أطباء محافظة المثنى اجتمعوا للتداول بتجاوزات محافظ المثنى ضد الأطباء والإساءة لهم وبدون دليل وفي الوقت الذي يضمن فيه القانون إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي الوقت الذي تحرص فيه السلطات على خصوصية المجرمين وتجار المخدرات وعدم الكشف عن هوياتهم، نجد أن محافظ المثنى يعرض فيديواته للنيل من أطباء الجيش الأبيض".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يتنصل فيه المسؤولون عن مسؤولياتهم تجاه تدهور الواقع الصحي للمحافظة وتحميل نتائجه للأطباء والكوادر الصحية"، نجد لزاماً ان نبين ما يلي:

إنَّ "مسؤولية تدهور الواقع الصحي تتحمله الدولة والحكومات المتعاقبة ،حيث ان مدينة السماوة تملك مستشفى واحد تم إنشاءه في مطلع الثمانينات من القرن المنصرم ، وبالرغم من تضاعف أعداد السكان أضعافاً مضاعفة، وخروج بعض طوابقه خارج الخدمة بسبب حريق أصابه منذ سنة وثلاثة أشهر، إلا أنه تم تجاهل تقديم خدمات موازية لأعداد المرضى، ووصل الحال إلى أن يقوم المريض وذووه بشراء الأدوية ومستلزمات العمليات من خارج المستشفى ، هذا الامر لا يتحمله الطبيب ولا الكوادر الصحية ومثل هذه الحالة كمثل الجندي الشجاع الذي يتوجه لساحة القتال بسلاح فاسد وفاشل ، فهل يلام الجندي أم مسؤولوه ؟!!"

وتابع البيان أنه "في الوقت الذي قدم فيه الأطباء والكوادر الصحية أرواحهم في معارك التحرير ضد داعش وكذلك ذهبوا شهداء في جائحة كورونا ، نجد أن توقيت هذه الهجمة وبدون انتظار نتائج التحقيق لا يمكن تفسيره إلا بدوافع و مصالح خاصة"، لذلك قررنا ما يأتي:

1- غلق العيادات الطبية الخاصة في عموم المحافظة ولحين تقديم اعتذار رسمي من قبل محافظ المثنى لما بدر منه من اساءة تجاه الأطباء.

2- نطالب بإعفاء مدير عام دائرة صحة المثنى كونه المسؤول الأول عن سوء الخدمات الصحية وعدم توفرها.

3- نؤكد لاهلنا في محافظة المثنى، اننا ومن باب حسن النية و إلتزاماً بأخلاقنا الطبية سنتواجد في المستشفيات وفي جميع الأوقات لعلاج الحالات المرضية الطارئة .

وقالت نقابة اطباء العراق في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تكرم دول العالم و ترفع شأن ابطالها من الاطباء الذين يواجهون اعتى الحروب بكل السبل ومنهم اطباء العراق والذين يواجهون هذه المعترك الفايروسي من جهة وتدهور النظام الصحي من جهة اخرى وفوق كل هذا نجدهم صامدين في كل المواجهات غير مبالين بأنفسهم ولا بما اصيب من عوائلهم خدمة لهذا الشعب الابي ومن دون ان ينتظروا كلمة شكرا على واجبهم المقدس ومع ذلك نجد ان الدولة لم تولي اي اهتمام او تقدير او احترام لهذه الفئة من الشعب بل بالعكس تعمل حكوماتهم المحلية بزيادة الضغط و إنزال النقمة عليهم مثلما حصل في محافظة المثنى من تعدي سافر على الاطباء وتأليب الاعلام المغرض عليهم في محاولة لتوجيه الفشل في ادارة الازمات على هذه الفئة ليكون خير دليل على هذا التوجه البائس".

وأضافت أنه "انطلاقا بايماننا بزملاءنا الاطباء وبقدرتهم على مواجهة الصعاب تعلن نقابة الاطباء المقر العام وجميع فروعها في المحافظات عن تضامنهم التام مع زملائهم واخوتهم في محافظة المثنى"، داعية "الحكومة لتدخل السريع لتنفيذ شروطهم وسوف تتخذ اجراءات تصاعدية اخرى في حالة عدم الاهتمام في هذه القضية".

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