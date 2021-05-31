تحذير برلمانيّ.. زعماء سياسيون يدبّرون خطة لـ

2021/05/31 | 19:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، من عمليات تزوير وسرقة للأصوات الانتخابية يخطط لها مسؤولون وزعماء قوى سياسية.

وأشار الدوبرداني في حديث لـ "الترا عراق"، إلى "عمليات شراء بطاقات انتخابية تجري على قدم وساق من قبل نواب ومسؤولين سابقين فضلاً عن قادة كتل، لضمان الفوز في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر".

وأكّد عضو لجنة الأقاليم النيابية، ضرورة "حصر التصويت بالبطاقات البايومترية لمنع التزوير والتلاعب بالنتائج"، لافتًا إلى رفع مطالبة "بعقد جلسة طارئة لرئاسة مجلس النواب لغرض تعديل المادة الخاصة بتصويت الناخبين".

وقال النائب، إنّ بعض الأطراف السياسية "قامت بالسيطرة على 10 آلاف بطاقة انتخابية، وهذا يعني أنّ الانتخابات المقبلة ستكون مزورة وستسرق الأصوات بسهولة، لتخرج النتائج كما تشتهي بعض الجهات السياسية، وبالتالي فلا داعي لإجراء الانتخابات من الأساس".

وأضاف الدوبرداني، أنّ "الهدف من الانتخابات المبكرة هو تلبية مطلب الشعب بالتغيير عبر عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة"، مستغربًا ما وصفه بـ "الصمت السياسي والشعبي عن عمليات شراء البطاقات الانتخابية، وكأن كل شيء يجري بتدبير لسرقة الاستحقاق الانتخابي المقبل".

ورأى النائب، أنّ "حصر التصويت الانتخابي بالبطاقات البايومترية سينقذ البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "تعديل القانون بما يخص فقرة التصويت، سهل جدًا، ولا يحتاج سوى أسبوع واحد، بشرط وجود توافق سياسي لتمرير التعديل وعدم الاعتراض وخلق العراقيل".

ودعا الدوبرداني، إلى ضغط شعبي لإنجاز التعديل في مجلس النواب"، مؤكدًا أنه "سيقدم طلبًا رسميًا إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد لذلك".

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