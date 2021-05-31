العدل تباشر بصرف رواتب موظفي العقود المثبتين

2021/05/31 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف رواتب موظفي العقود المثبتين في مديريات التنفيذ كافة.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ، بشار أحمد محمد، في بيان صحفي، إنه “تم استحصال الموافقات الرسمية لصرف مرتبات موظفي العقود المثبتين، وتمت المباشرة بالصرف اليوم الاثنين”.

وأضاف أحمد، أن “وزارة العدل تسعى جاهدة لصرف جميع المستحقات المالية لموظفي العقود المثبتين وفق الامكانات والتخصيصات المالية دون أي تأخير”

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