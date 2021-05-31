2021/05/31 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، القبض على 12 مطلوباً والعثور على أسلحة وأعتدة في البصرة

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "أبطال لواء المشاة الآلي السادس والثلاثين في الفرقة المدرعة التاسعة وخلال تنفيذ واجب ضمن قاطع عمليات البصرة، تمكنوا من إلقاء القبض على (12) مطلوباً على وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على رشاشة BKC، و(10) أشرطة عتاد BKC، وكمية من الأعتدة المتنوعة، و(10)مخازن بندقية كلاشنكوف، و(3) جعب صدرية".

واضافت انه "جرى إلقاء القبض على المجرمين الثلاثة الذين يقومون بسرقة كيبلات الشركة الزلزالية والعثور على كيبلات بكميات كبيرة".

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