القبض على موظف في الداخلية متهم بجريمة القتل العمد

2021/05/31 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بجريمة القتل العمد في قضاء الشطرة.

وقالت الشرطة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال انتشار المفارز والسيطرات الامنية داخل المدينة ومتابعة المتهمين والمطلوبين الصادر بحقهم مذكرات قبض اصولية، حيث تم اخبار مركز شرطة الشطرة عن تواجد احد المتهمين المطلوبين قضائيا وعلى الفور تم الانتقال لمكان تواجد المتهم و تمكن ضابط مفارز مركز شرطة الشطرة وبدلاله المخبر من القبض على المتهم (ع.ع)".

وأشارت إلى أن "المتهم هو موظف مدني في وزارة الداخلية ويسكن الغراف والمطلوب وفق المادة 406 ق ع، إلى مكتب مكافحة اجرام الغراف والمتهم في جريمة قتل عمد حدثت في وقت سابق".

وأضافت، أنه "تم اكمال الاجراءات القانونية من قبل مركز شرطة الشطرة وتم تسليمه إلى جهة الطلب".

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