بعد أزمة الكهرباء.. ديالى تواجه ازمة اخرى تهدد بخطر محدق على المحافظة

2021/05/31 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مدير ناحية السعدية، احمد الزركوشي، الاثنين، ان انحسار المياه في بحيرة حمرين اضر ببساتين ناحية السعدية الزراعية.

وذكر الزركوشي في تصريح لـNRT اليوم، (31 ايار 2021)، ان "انخفاض مستوى مياه نهر ديالى وسد حمرين تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين في ناحية السعدية التي تعتمد على الزراعة وصيد السمك".

وأضاف، ان "الادارة المحلية في ديالى سارعت بوضع بديل لهذا الانخفاض في المياه خصوصا في مياه الشرب من خلال حفر العديد من الابار الارتوازية لتغذية مشاريع المياه الصالحة للشرب لسد حاجة المواطنين".

يشار الى ان بحيرة حمرين تعرضت خلال موسم الصيف الحالي الى اكبر انحسار للمياه فيه بسبب قلة الاطلاقات المائية من الجانب الايراني وعدم وجود استراتيجية حقيقية لتخزين مياه الامطار في فصل الشتاء الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، افاد مراسلنا في ديالى، بتوقف خط الكهرباء الايراني عن العمل في المحافظة.

وقال المراسل، ان "خط الكهرباء الايراني، ميرساد - ديالى توقف عن العمل دون معرفة الأسباب"، موضحا ان "الخط يزود أكثر من نصف المحافظة بالتيار الكهربائي".

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