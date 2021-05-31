اللجنة القانونية: نعمل على تعديل مادة في قانون التقاعد الموحد

2021/05/31 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، انها بصدد تقديم مقترح لتعديل المادة 13 من قانون التقاعد لمعالجة الاشكالات في القانون بشان احتساب عمر المحالين الى التقاعد من البالغين 45 عاما.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (31 ايار2021)، ان "اللجنة استضافت رئيس هيئة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيئة بالإضافة الى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشة قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المادة 13 منه".

واضاف البيان، ان "هيئة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا 45 سنة".

واوضح، ان "النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافقا مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية".

وتابع، ان "معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة 13 وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية".

واشارت الى انه "تم بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى".

وقد اكدت اللجنة القانونية انها "بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لأدراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الأخيرة عليه".

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