الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة ببغداد والمحافظات

2021/05/31 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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