2021/05/31 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران يفوق بـ16 مرة الحد المسموح

وكالة الطاقة الذرية: لم نكن قادرين على التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

الطاقة الذرية: إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدي “قلقه” حيال مواقع نووية ايرانية غير معلنة

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