همزة: الخلاف بشأن انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز

2021/05/31 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

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كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة عن وجود تباين في وجهات النظر والآراء داخل البرلمان بشأن تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد همزة ان اللجنة لم تناقش تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوجود رأي يطالب بإجرائها مع انتخابات مجلس النواب في حين يدعو آخرون بان تقام بعد الانتخابات النيابية، لافتا الى ان الخلاف حول انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز على حد تعبيره.

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