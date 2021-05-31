حقوق الانسان تناشد الحكومة والقضاء بشأن ظاهرة التنمر ضد النساء والاطفال

2021/05/31 | 20:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، على ضرورة حماية النساء والاطفال من الانتهاكات المتعددة التي تحصل في العراق.

وقال الغراوي في بيان صحفي، ان “العديد من النساء والاطفال يتعرضون يوميا للتنمر في الوزارات ومؤسسات الدولة وفي المدارس والجامعات وفي المجتمع ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التعليم الالكتروني وفي داخل الاسرة.

واضاف الغراوي ان “صور التنمر تكون اما بالاهانة والحط من الكرامة الانسانية على اسس طائفية وعرقية وتمييزية وعلى اساس اللون واللغة والديانة والمعتقد، اضافة الى شيوع الابتزاز الالكتروني واستغلال الاطفال والنساء والاتجار بهم اضافة الى العنف الاسري والتنمر الذي يتعرضن له المرشحات في الانتخابات”.

ولفت الى انه “لكون التنمر اصبح ظاهرة خطرة تهدد الامن الانساني لشرائح مهمة في المجتمع، فاننا نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية النساء والاطفال من التنمر، ومطالبة مجلس القضاء بتشديد العقوبات على من يقوم بالتنمر واعتبارها من الجرائم الماسة بامن الاسرة والمجتمع ومطالبة مجلس النواب الاسراع في تشريع قانوني العنف الاسري وحماية الطفل”.

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