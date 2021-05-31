بغداد اليوم تنشر نتائج التحقيق بحريق مستشفى السجاد في النجف

2021/05/31 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

كشف مصدر مطلع في محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن اهم توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مديرية الدفاع المدني بشأن حادثة حريق مستشفى السجاد بناحية العباسية والذي اثير حوله "اللغط".

وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "نتائج تحقيق فريق مديرية الدفاع المدني اكد وجود مخالفات عديدة لشروط السلامة بينها وجود سقوف ثانوية مصنوعة من مادة السندويج بنل ومادة الالي كابون، وتعطل منظومة الانذار، وعدم وجود سلم للطوارئ، فضلا عن تعطل منظومة انذار كسر الزجاج".

واضاف ان "منظومة الاطفاء الموجودة متهالكة وغير رصينة، ومنظومة شبكة الكهرباء ليست تلقائية اضافة الى ان اسطوانات التخزين غير نظامية"، مبينا انه "فيما لو كان الحريق الذي حصل بفعل فاعل فان التقرير لم يستبعد ذلك لكن هنالك دلائل اشارت الا انه حصل نتيجة عطب في احدى نقاط الكهرباء".

هذا وقد نشرت (بغداد اليوم)، فيديو يظهر فيه احد الناشطين المدنيين، وهو يرجع أسباب حريق مستشفى "العباسية" في النجف الاشرف، لوجود أوراق تتضمن اختلاسات بـ 500 مليون دينار.

وقال الناشط عبد الحسن الحسناوي، ان "هناك من يقف خلف الحادث، الذي كان بسبب اختلاس 500 مليون دينار، حيث تم احراق الكرفانات التي تتضمن أوراق واسرار تدل على الاختلاس".

وأضاف، انه فام بنقل معلومات لمدير عام صحة محافظة النجف عن هذا الموضوع".

ورد مدير عام صحة محافظة النجف رضوان الكندي على مقطع فيديو نشرته (بغداد اليوم)، حول ملابسات حريق مستشفى العباسية.

الكندي قال في تصريح لـ(بغداد اليوم) أنه "فعلا قبل ايام اتصل بي الناشط الظاهر بالفيديو وادلى بمعلومات فتحنا على اثرها تحقيق سنستلم نتائجه يوم غد الاحد بشأن أسباب حريق مستشفى العباسية".

وأضاف انه "بعد حدوث الحريق ارسلنا على الفور مدير الشعبة القانونية لمكان الحادث وحسب التحقيقات الاولوية فان الاوراق التي تعرضت للحرق ليس لها بالمعلومات التي وردتنا بخصوص موضوع مبالغ الباصات وان الاوراق التي احترقت هي كارتات طوارئ دخول وليست باصات".

وتابع الكندي انه "حال اكتمال التحقيقات سنعلنها بشكل مباشر".

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