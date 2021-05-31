العراق يرجئ تطبيق التصريحة الجمركية الواحدة بالموانئ

2021/05/31 | 20:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، التريث بتطبيق التصريحة الجمركية الواحدة، كما ناقشت مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية.وقال إعلام هيئة المنافذ الحدودية، في بيان، إن رئيس الهيئة عمر …

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