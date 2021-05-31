الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف المنتسبين والموظفين والمتقاعدين

2021/05/31 | 20:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية الى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.واكد استمرار العمل على “رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص […]

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